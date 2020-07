Sosta nei parcheggi a pagamento dell'Anm: centinaia di euro di danni

Una sosta presso i parcheggi a pagamento del Centro Direzionale gli è costata diverse centinaia di euro di danni. È la disavventura che un cittadino ha raccontato a Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, il quale ha rilanciato sui social la vicenda.

"Come ogni giorno ho lasciato in sosta a pagamento presso i parcheggi Anm del Centro direzionale la mia auto, per recarmi a lavoro. Al mio ritorno – spiega lo sfortunato protagonista e autore della denuncia – ho trovato la spiacevole sorpresa che puo ben vedere in foto. Assurdo pensare di ritrovare la propria auto, frutto di sacrifici e duro lavoro, in queste condizioni dopo una giornata di lavoro, in un periodo così difficile e soprattutto in un luogo dove non solo ogni giorno si paga per un servizio, profumatamente aggiungerei".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre al danno, però, anche la beffa. "Comunicato l'accaduto – ha proseguito – ho dovuto accettare anche la totale indifferenza del personale di servizio e sicurezza. Ovviamente nessuno sapeva o aveva visto, anche se a disposizione c'erano più di 20 monitor e almeno il doppio delle telecamere".