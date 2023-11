Da Scampia a Posillipo per rubare un'auto. Beccato dal custode

Tenta di tubare un’auto ma viene sorpreso dal custode. E' accaduto a Napoli, quartiere Posillipo, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 19 anni, incensurato di Scampia. Intorno alle 21 di ieri, sabato 25 novembre, è arrivata una segnalazione al 112. Il custode di un parco di via Padula aveva notato un uomo aggirarsi tra le automobili parcheggiate. Prima dell'arrivo dei militari, il ladro aveva forzato la portiera ed il blocco accensione di una Fiat 500 ma è stato sorpreso dal custode. Il criminale lo ha minacciato nel tentativo di fuggire, ma proprio in quegli istanti sono arriviati i carabinieri che lo hanno bloccato e lo arrestato. Ora, il ragazzo si trova nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.