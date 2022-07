Gli rubano l'auto e si sfoga: "Napoli fa schifo. I miei figli hanno bisogno di visite. Come li porto?

Gli rubano l'auto e lui si sfoga sui social. Parole pesanti che, immortalate in un video, sono diventate virali in poche ore. La vicenda riguarda un giovane papà che "dopo tanti sacrifici fatti" si è visto sottrarre l'auto. Lo sfogo, dettato sicuramente dal momento di rabbia, è contro la città, contro i napoletani, ma soprattutto contro il ladro.

Il giovane parla delle difficoltà che ora si troverà ad affrontare, soprattutto quando dovrà accompagnare i suoi due gemellini "al mare" o a delle visite mediche. Il post, come detto è diventato subito virale ed è stato condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Tanti i messaggi di solidarietà per l'uomo e di condanna per chi delinque.