Sventato furto d'auto nel parcheggio della metro

Furto d'auto sventato nel parcheggio della metropolitana. Un carabiniere, all'interno di una gazzella, percorrendo le strade di Chaiano ha visto, in prossimità della stazione della metro, una scena sospetta. Due soggetti sembravano troppo interessati a una vettura parcheggiata. Il militare si è avvicinato e ha notato che la portiera del passeggero era stata forzata.

Dopo aver chiamato i rinforzi ha deciso di intervenire e bloccare i giovani malviventi. Si tratta di G. B., 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine e di un minorenne. Il ragazzo non ha precedenti e da poco ha compiuto 17 anni. Il maggiore dei due è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. Il 22enne sarà poi arrestato per tentato furto aggravato mentre il 17enne, per lo stesso reato, denunciato a piede libero.