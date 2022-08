Sfasciano un'auto per rubare una borsa: "All'interno solo farmaci. Uno è chemioterapico"

Ancora un furto è stato registrato nel parcheggio di un centro commerciale. Questa volta siamo a Casoria. I ladri hanno letteralmente sfasciato l'auto per rubare una borsa contenente alcuni farmaci. A denunciare il fatto è la vittima che, nel segnalare l'episodio al consigliere regionale Borrelli, ha raccontato: "Mi hanno rubato un semplice zaino di tela che conteneva le mie medicine, tra cui un farmaco Chemioterapico. Spero che il ladro non abbia bisogno di queste medicine…quindi gli chiedo di fare la cosa giusta e restituirmi lo zaino".

"Per me è importante. Ho condiviso questa vicenda per far sapere che in questo centro commerciale di Casoria capita spesso che i ladri rompano i vetri delle auto per rubarne il contenuto. I carabinieri mi hanno detto che anche ieri è successo a 6 macchine e oggi c’erano in caserma altre 3 persone per la stessa denuncia”