Furti d'auto nei centri commerciali: in manette due 18enni

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano hanno arrestato per furto aggravato un 18enne e per rapina impropria il suo complice coetaneo. Durante un servizio mirato al contrasto dei furti d’auto nei centri commerciali, i militari hanno individuato e pedinato una vettura al cui interno c’erano quattro persone. Il veicolo ha interrotto la marcia proprio nel parcheggio di un centro commerciale, nel comune di Orta di Atella.

Due dei quattro sono rimasti in auto, come pali. Gli altri, in pochi istanti, hanno rubato una Jeep Renegade, spostandosi in una strada vicina per smontare la scatola nera. I carabinieri hanno bloccato ogni via di fuga ma nonostante fossero in trappola, uno dei due ha ingaggiato una colluttazione con i militari, finendo però in manette.

L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, sequestrati gli arnesi per lo scasso. I due sono ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. I complici sono fuggiti ma i carabinieri sono sulle loro tracce