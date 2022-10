Tentato furto d'auto ma vengono scoperti: inseguimento nella notte

La chiamata al 112 arriva un minuto dopo le 3.30. Qualcuno sta forzando la serratura di un’auto parcheggiata in via Nicolardi, nel quartiere di Capodimonte. I carabinieri della locale stazione non sono lontani. Arrivano dopo qualche minuto e contano tre uomini che circondano una Panda.

Alla vista delle divise i malviventi lasicano attrezzi e bottino, si infilano nella loro vettura e fuggono. Scatta, così, l'inseguimento che dura pochi chilometri. All'altezza di viale Colli Aminei, i carabinieri tagliano la strada ai rapinatori, impedendo ogni via di fuga su quattro ruote.

I tre, allora, escono dall'automobile e scappano a piedi in tre direzioni differenti. Due riescono a far perdere le loro tracce, ma il terzo viene raggiunto e ammanettato. Si tratta di N. S., 51enne di origini serbe. Ristretto in camera di sicurezza è in attesa di raccontare al giudice le sue ultime ore. Intanto, è caccia ai complici.