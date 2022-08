Rubano un'auto "a spinta" da un condominio: le immagini finiscono sui social - VIDEO

In via Matilde Serao a Monteruscello, alle sei del mattino, le telecamere di un condominio hanno ripreso le immagini del furto di un’auto. Tre persone si sono appropriate di una vettura parcheggiata sotto casa del proprietario.

Le immagini mostrano la dinamica esatta del furto, una persona fa da palo e altri due che armeggiano intorno alla vettura fino a spostarla a motore spento per non destare attenzione. Il proprietario della macchina ha sporto denuncia ai carabinieri e ha consegnato le immagini riprese dalla telecamera del condominio.

"Riteniamo eccellente quando si riesce a fornire elementi utili alle forze dell’ordine per estirpare la malerba. Denunciare è il primo passo contro il crimine”, ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale.