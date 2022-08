Irrompono in un giardino per rubare un'auto, il proprietario: "Li abbiamo ripresi"

Alcuni ladri irrompono nel suo giardino per rubare un'auto, ma il colpo fallisce perché i ladri non sono riusciti a disattivare l'allarme. Questo ennesimo episodio di criminalità arriva da Frattamaggiore. A renderlo pubblico è il proprietario dello stesso giardino che, sui social, racconta: "Questa notte in via Raffaele Reccia sono entrati dei ladri nel mio giardino,forzando il cancello automatico, provando a rubare una delle auto parcheggiate nel viale.

Solo l'allarme dell'auto,in seguito alla rottura del finestrino anteriore ha messo in fuga i malviventi (due a fare da palo, su di una Fiat Punto vecchio modello, ed un altro entrato a forzare le auto del viale). In casa siamo presenti e questa mattina abbiamo trovato il cancello semiaperto. Abbiamo video di sorveglianza che provvederemo a trasmettere alle autorità competenti".