Per rubare in un'auto utilizzano una pietra enorme per spaccare il vetro: in manette

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Galileo Ferraris per la segnalazione di due persone che avevano infranto il vetro di un’auto parcheggiata utilizzando una grossa pietra.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due predetti e sono stati avvicinati da un altro soggetto il quale ha raccontato che, poco prima, gli stessi lo avevano strattonato nel tentativo di asportargli il cellulare e dei soldi.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che il vetro dell’auto era stato effettivamente infranto. Per questo, un marocchino di 21 anni ed un algerino di 33 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentata rapina e tentato furto.