Stanno rubando un'auto quando arrivano i carabinieri: due uomini in manette

Questa notte a Fuorigrotta i carabinieri della stazione locale hanno arrestato per tentato furto aggravato in concorso un 47enne e un 34enne. I due sono già noti alle forze dell’ordine. È mezzanotte e i militari stanno percorrendo via Giochi del Mediterraneo. Una station wagon accosta e il passeggero scende. L’uomo si avvicina ad una fiat Panda in sosta e tenta di forzarla con un cacciavite.

I carabinieri erano lontani ma non troppo per non vedere la scena e intervengono. L’uomo col cacciavite – il 47enne – risale a bordo e l’auto guidata dal complice parte per un inseguimento che termina a via Cupa Cinthia. I due vengono fermati e arrestati. Ora sono in attesa di giudizio.