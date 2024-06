Banda beccata dopo un furto d'auto. In tre riescono a fuggire, preso il quarto

Quando i carabinieri li hanno fermati a bordo di una Jeep Renegade rubata poco prima, i quattro uomini all'interno hanno pensato bene di fuggire su un altro veicolo. Il tutto è accaduto ad Arzano, la scorsa notte. I militari della sezione di Casoria li hanno inseguiti fino in via Colombo, dove i malviventi hanno lasciato l'autovettura e hanno proseguito a piedi. In tre sono riusciti a fuggire, mentre uno della banda, un 32enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e denunciato. Recuperata la Jeep, rubata a Frattamaggiore, che è stata restituita al legittimo proprietario.