I carabinieri notano un uomo in un'auto: tentava di rubarla ed era armato

È sera tardi e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ischia stanno percorrendo le strade di Forio. La gazzella è in via Filippo Di Lustro quando nota un uomo che rovista all’interno di una macchina in sosta. I carabinieri intervengono e bloccano l’uomo. Si tratta di un 53enne del posto ed è incensurato.

Perquisito, viene trovato in possesso di un coltello a serramanico poi sequestrato. L’uomo è stato denunciato e risponderà dei reati di tentato furto e possesso di armi o oggetti atti ad offendere.