I ladri gli sfasciano l'auto: "Hanno rubato e distrutto tutto"

Gli sfasciano l'auto e rubano tutto quello che trovano all'interno. La denuncia arriva da Arzano dove un residente ha raccontato di aver trovato l'auto distrutta. Le sue parole - e alcune immagini - sono state diffuse dal consigliere regionale FRancesco Emilio Borrelli.

Il proprietario del veicolo, che ha già sporto denuncia ai Carabinieri, ha annunciato di essere costretto a demolire l'auto per le pessime condizioni in cui l'ha trovate. Queste le sue parole “Francesco, l’altra mattina alle 7:45 sono sceso da casa ed ho scoperto che mi avevano rubato e distrutto tutto è accaduto ad Arzano via tenente Barone. Dopo tanti sacrifici mi ritrovo a rottamare una macchina. Ho fatto già denuncia ai carabinieri di Arzano.”.