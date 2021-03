“Cosa ci fa in quella macchina?”: la scoperta di un vigilante

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto un 24enne del quartiere San Lorenzo già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso dal personale di vigilanza di un parco di via Colli Aminei mentre era all’interno di un’autovettura parcheggiata.

Quando i militari sono intervenuti gli hanno trovato addosso una chiave passepartout per l’accensione del veicolo. Finito in manette è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.