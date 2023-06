"Aiutatemi. Fermate quell'uomo": le grida di una donna attirano le persone in piazza

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Garibaldi in direzione di corso Arnaldo Lucci, hanno notato una donna rincorrere un uomo. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto e bloccato in via Spaventa trovandolo in possesso di un portafoglio.

Poco dopo, gli operatori sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, mentre stava passeggiando in corso Arnaldo Lucci, aveva notato l’uomo estrarre il portafogli dal suo zaino ed aveva tentato di bloccarlo.

Lo stesso, però, l’aveva colpita violentemente sulle mani e strattonata per guadagnarsi la fuga. Un 45enne algerino con precedenti di polizia è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale.