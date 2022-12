Furto in pieno Centro: i poliziotti vedono tutto e intervengono

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Umberto, hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, si è avvicinato ad una persona e con una mossa fulminea le ha sfilato il cellulare dalla tasca del giubbotto. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso dello smartphone asportato poco prima. Un 25enne liberiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con destrezza mentre il telefono è stato restituito al proprietario.