Casoria, topo d'appartamento goffo: i carabinieri lo arrestano

Un topo d'appartamento non particolarmente abile si è fatto beccare a Casoria. I Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto in abitazione C. P., 46enne napoletano, del rione Traiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si è introdotto all’interno di un’abitazione di via Francesco Petrarca. In casa non c’è nessuno ma i rumori hanno insospettito i vicini che ha chiamato il 112.

Avendo capito di essere statao scoperto, il 46enne ha preso il denaro trovato, 470 euro, ed è fuggito. All'esterno dell'abitazione, però, ha trovato la gazzella dei carabinieri. E' nato un inseguimento a piedi, durato solo pochi secondi. Raggiunto dai militari, l'uomo ha ingaggiato una colluttazione dalla quale è uscito sconfitto. E' stato arrestato ed ora è in carcere in attesa di giudizio, mentre i soldi sono stati restituiti ai proprietari.