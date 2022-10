Furto nel noto ristorante a Chiaia: si lancia nel locale con il motorino come ariete | VIDEO

L'incredibile colpo, ieri mattina, all'Antica Latteria in via Alabardieri. Ristoranti e pizzerie sempre più nel mirino dei malviventi

Ennesimo episodio di criminalità a Napoli, questa volta in vico Alabardieri. Un malvivente si è lanciato col motorino contro la porta di un ristorante, l'ha sfondata, è entrato ed ha portato via il contenuto della cassa, un bottino di circa 400 euro.

La scena è stata ripresa dalle telecamere del locale di fronte al ristorante, che è l'Antica Latteria. Dalle immagini si vede il ladro prima guardarsi intorno, poi scrutare nel locale per capire se dentro ci fosse qualcuno. Alla fine è salito sul mezzo e ha concretizzato il colpo.

I carabinieri, proprio grazie alle registrazioni, stanno risalendo al proprietario del veicolo utilizzato come ariete.

A segnalare il fatto anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: "Stiamo assistendo - sottolinea - ad una vera e propria emergenza di furti e rapine. Non c’è giorno che passi senza che sia consumato uno di questi reati, spesso accompagnati da una violenza inaudita. I commercianti e i tanti cittadini per bene di tutto il Napoletano sono esasperati e la pazienza è ormai finita. Molti iniziano a reagire e senza una dura reazione dello Stato presto piangeremo un morto. Serve una repressione senza sconti contro chi sta trasformando la nostra città e tutta la sua provincia in un far west senza regole, dove regna il senso d’impunità e i delinquenti si sentono legittimati nel continuare le proprie azioni criminali. Ora basta".