Raid notturno in una nota pizzeria: lo sfogo del titolare è virale - VIDEO

Ennesimo raid notturno in un locale del Napoletano. A finire nel mirino di una banda di ladri è la nota pizzeria "Anema e pizza" di Frattamaggiore. L'episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è stato denunciato dal titolare che sui social ha condiviso anche le immagini di videosorveglianza.

Queste le sue parole: "Ennesima violenza subita stanotte dopo tante già passate e denunciate........., dopo una giornata dura di lavoro, ti svegliano nel pieno della notte con una telefonata da parte dell'istituto di vigilanza "hanno fatto irruzione all'interno del suo locale incappucciati" ODDIO!!! mi viene da dire. Ma che mondo stiamo lasciando ai nostri figli, Lo stato faccia qualcosa qui la gente perbene ha bisogno di essere tutelati, Come? Giorgia Meloni intensificando i controlli, mettete i militari in strada a vigilare il territorio Notte è Giorno, aumentiamo la detenzione in carcere con pene certe e riprendiamoci l'Italia da mano a questi delinquenti".