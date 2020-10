Ennesimo furto d'auto, sospeso il servizio di car sharing a Napoli: "Dove sono le istituzioni?"

I vertici di Amicar non ce l'hanno più fatta e, dopo l'ennesimo furto, hanno deciso di rinunciare - almeno per il momento - alla loro idea. Dopo pochi mesi dall'inaugurazione, il servizio di car sharing fornito a Napoli da Amicar è già sospeso. Colpa dei numerosi furti (quattro nelle ultime due settimane, denunciano) e dei danneggiamenti continui ai quali "le istituzioni non hanno dato risposta".

Solo pochi giorni fa la società aveva "simbolicamente consegnato le auto di Amicar Sharing al Prefetto di Napoli, per provare a spezzare il silenzio su quanto sta succedendo". Furti, e danneggiamenti ai quali Amicar aveva reagito, chiedendo però un intervento da parte delle istituzioni della città in difesa di un servizio "quanto mai necessario, soprattutto in tempi di rinnovata emergenza Covid in cui il trasporto pubblico è sotto pressione".

Poi l'escalation negli ultimi giorni, con un furto domenica scorsa nei pressi del Rione Alto e un altro nella notte appena trascorsa in viale Michelangelo, al Vomero. Il sospetto è che dietro ci sia un disegno: "Qualcuno vuole boicottare un’iniziativa che da subito ha riscontrato il favore di quella parte di cittadinanza che vuole sempre più vivere in una città normale, una città dotata di quegli strumenti e servizi per il cittadino - quale è il Car Sharing - presenti in tutte le città metropolitane d’Italia e d’Europa. A questo punto, la domanda sorge spontanea: chi non vuole il Car Sharing a Napoli?", si chiedono da Amicar.