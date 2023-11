Ragazzini fanno irruzione in un locale nel centro di Napoli e rubano l'albero davanti ai clienti | VIDEO

Ragazzini entrano in un locale nel centro di Napoli in via San Giacomo, a pochi passi dal Comune, e portano via l'albero di Natale davanti ai clienti increduli. E' quanto si vede in un video denuncia pubblicato dal profilo social dell'esercizio commerciale vittima del raid, il Green Mama.

"Come se nulla fosse. Coi clienti in sala, tre persone in servizio, alle 10 di sera. Così è. Abbiamo riguardato questo video mille volte, sconvolti dai livelli che abbiamo raggiunto. A volto scoperto, senza nessuna esitazione. Due dentro, dieci di loro fuori e un motorino rubato. Come si può reagire a un gesto del genere?", scrive il locale in un post su Instagram.

Nelle scorse settimane, sempre tramite i social, il locale aveva denunciato aggressioni 'a colpi di uova' avvenute in tarda serata.