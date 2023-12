Ruba l'albero da un parco e pubblica il video su TikTok

Rubare un albero e vantarsi con un video su TikTok. Il furto dei cippo ai tempi dei social sembra essere la nuova moda tra i giovani teppisti napoletani. L'ultimo caso è accaduto a Ponticelli e lo ha riportato suoi suoi canali il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli, riprendendo una segnalazione della giornalista Luciana Esposito.

Il ragazzino protagonista del furto sarebbe vicino a un clan di Napoli Est. Il furto è avvenuto all'interno del Parco De Simone. “Sono anni che denunciamo il fenomeno del cippo, non più tradizione folkloristica ma vera scuola criminale, e dei furti legati ad esso. Le paranze delle baby-gang si sfidano a suon di scorribande e di falò, una preparazione per quando, da adulti, dovranno dar lustro al loro clan di appartenenza. Per questo il fenomeno va fermato ad ogni costo: non sono furtarelli e bravate da ragazzini, è un allarme sociale, è il ‘gioco’ dei piccoli criminali in erba, il modo in cui clan si impossessano delle menti dei giovanissimi”.

Nei giorni che hanno preceduto il Natale, è stato tentato un doppio furto dell'albero, condito con minacce, anche all'interno del Teatro Augusteo di Napoli.