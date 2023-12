Furto dell'albero di Natale dal Teatro Augusteo: raid di una babygang

Paura in pieno giorno nel Teatro Augusteo di Napoli. Poco dopo le 13, una babygang ha fatto irruzione all'interno del teatro, ha minacciato il personale e ha rubato l'albero di Natale. Usciti all'esterno, i ragazzini sono stati fermati da una guardia giurata. Hanno lasciato l'albero davanti all'ingresso della funicolare e sono scappati imboccando le scale che conducono nei Quartieri spagnoli e facendo perdere le loro tracce.

Pochi secondi dopo, una delle dipendenti dell'Augusteo è uscita in piazzetta, evidentemente scossa. Urlando e piangendo ha chiesto aiuto. Il video in basso è stato girato dalla giornalista Barbara Tafuri, secondo la quale l'età media dei teppisti, tutti incappucciati, non supera i 12 anni. Dal teatro fanno sapere che non è la prima volta. Un altro tentativo di furto c'è stato anche nella serata di ieri, 10 dicembre. Il tutto è avvenuto davanti a cittadini e turisti esterrefatti.