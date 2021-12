Maresca: "Rubato di nuovo l’albero di Natale dal palazzo del Consiglio Comunale"

"Non è possibile. Davvero ora abbiamo un problema. Hanno rubato di nuovo l’albero di Natale dal palazzo del Consiglio Comunale". A darne notizia in una breve nota è Catello Maresca, capo dell’opposizione di centrodestra nel Consiglio Comunale di Napoli.

Si tratta del secondo furto, nel giro di 10 giorni, avvenuto nell’androne della sede istituzionale di via Verdi: "Non si possono prendere sotto gamba questi episodi. Napoli è una città splendida, ma molto difficile e ci vuole polso per guidarla - denuncia Maresca - . Sembra quasi beffardo che mentre qualcuno continuava a sfidare lo Stato, introducendosi clandestinamente nel Palazzo, io in Consiglio Comunale alla Sala dei Baroni chiedevo all’assessore alla sicurezza De Iesu di attivare strumenti più efficaci di controllo del territorio. Ora aspettiamo risposte immediate".

"Dalle prime informazioni sembra che autori del raid siano stati quattro giovani incappucciati ed armati. Quando dicevamo che era una questione maledettamente seria, pochi ci davano credito. Purtroppo la sottovalutazione delle istituzioni competenti e l’approssimazione sono spesso più gravi degli stessi fatti criminali. Ora qualcuno ci spieghi cosa è successo e perché. Cosa è stato fatto e perché non ha funzionato?", conclude il magistrato napoletano.