Rubano un albero di Natale e lo trascinano per mezza città con uno scooter - VIDEO

Sui social è virale un video che mostra alcuni giovani - in sella ad uno scooter - trascinare un albero di Natale, presumibilmente rubato.

Le immagini arrivano da Casoria, ma l'albero sarebbe stato trascinato fino a piazza Nazionale a Napoli. "E’ come vivere nel Far West, esiste una frangia criminale pronta ad apporre le loro impronte delinquenziali in qualsiasi contesto civile. La città sana vive sotto assedio criminale, non chiamatele ragazzate i puntuali furti di alberi di Natale ma atti delinquenziali da perseguire con fermezza”, ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.