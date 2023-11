Rubano albero da un vivaio ma i titolari li inseguono e li speronano

Una bravata che stava per finire molto male. Due ragazzini, di 14 e 15 anni, hanno rubato un albero di Natale da un vivaio di Agnano, a Napoli, per poi fuggire in scooter. I titolari della struttura, padre di 72 anni e figlio di 32, non l'avrebbero presa bene e avrebero deciso di inseguire i due ladri. Una volta raggiunti, in via Beccadelli, a Fuorigrotta, li avrebbero speronati con la loro autovettura, facendoli cadere, e aggrediti.

Chiamati, i carabinieri sono giunti sul posto accertando la dinamica dell'incidente. I titolari del vivaio sono stati individuati e trasferiti in caserma, dove saranno denunciati per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Uno dei minori è stato trasferito nell’ospedale San Paolo per alcune escoriazioni. Entrambi i ragazzini saranno denunciati per furto. L’albero sarà restituito ai legittimi proprietari.