Rapina 1870 euro ad un commerciante e gli spacca una bottiglia sulla testa

Il giovane ha il volto scoperto e vuole l’incasso, tutto quello che è custodito nella cassa. Racimola 1870 euro, fino all’ultima monetina, poi colpisce il negoziante alla testa con una bottiglia di vetro. Il rapinatore fugge ma la vittima allerta immediatamente i carabinieri e poi raggiunge il pronto soccorso.

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro raccolgono le immagini di sorveglianza registrate dalle telecamere in zona e le testimonianze di alcuni passanti, individuando un profilo simile a quello descritto dal negoziante. E’ proprio la vittima a riconoscere la foto che gli viene sottoposta dai militari.

Trovato a largo Baracche

Ricevuta conferma, i carabinieri rintracciano il rapinatore in largo Baracche. Si tratta di un 19enne dei quartieri spagnoli già noto alle forze dell’ordine. E’ stato arrestato per rapina e lesioni aggravate. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.