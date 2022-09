Giornalisti girano servizio sulle rapine ad Afragola: attrezzatura rubata e vetro dell'auto distrutto

Stamattina la troupe di Videoinformazioni ha realizzato un servizio sugli ultimi episodi criminosi avvenuti ad Afragola, intervistando il sindaco della città Antonio Pannone e i residenti. Prima di andare via hanno trovato l'auto gravemente danneggiata e la costosa attrezzatura sparita.

"Andati via dal centro della città, dopo il servizio, ci siamo spostati nel McDonald's all'interno dell'Ipercoop di Afragola per andare in bagno - dichiara Marco Gargiulo - la sosta è durata circa cinque minuti. La vettura era a meno di 10 metri da noi e la guardavamo a vista. Poi abbiamo notato lo sportello leggermente aperto, il vetro era rotto e l'attrezzatura sparita. Non vogliamo dire cose non esatte, ma dato il tempo della nostra sosta e la precisione e velocità dei malviventi, di sicuro siamo stati seguiti. Chi ci ha derubato probabilmente sapeva cosa c'era nella nostra auto. Realizziamo un servizio sulla delinquenza, sulle rapine, e subito dopo siamo noi vittime di un furto. Abbiamo denunciato tutto immediatamente ai Carabinieri della stazione di Afragola", conclude.

NapoliToday esprime vicinanza e solidarietà ai colleghi di Videoinformazioni.