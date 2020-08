Tentano un furto in un'abitazione scassinando la finestra: arrestati

Erano le 4.20 circa quando tre persone hanno scassinato la finestra di un’abitazione di vico dei Pellegrini ad Arzano e portato via alcuni monili in oro. Un vicino ha sentito il frastuono e ha allertato il 112. Immediato l’intervento dei carabinieri della tenenza di Arzano che hanno bloccato i tre mentre tentavano di scavalcare una delle pareti perimetrali del cortile. Tutti di Arzano e già noti alle forze dell'ordine, un 52enne, un 19enne e un 27enne sono stati arrestati e sono ora in attesa di giudizio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre – approfittando dell’assenza dei proprietari - avevano sfondato la finestra di un appartamento al piano terra per poi raggiungere quello del piano superiore. Poco prima di fuggire sono riusciti a portar via tre collanine con un rosario, un paio di orecchini ed un ciondolo, oggetti già restituiti al legittimo proprietario. Uno dei malviventi è rimasto incastrato nel cancello dal quale aveva tentato la fuga. Per lui contusioni ritenute guaribili in tre giorni. Sequestrati un palanchino in metallo, un cacciavite, un cappellino e tre passamontagna, rinvenuti nel cortile antistante alle abitazioni “visitate”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery