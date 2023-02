Sorpresa in un'abitazione con materiale ortopedico: arrestata per furto una donna

Servizio a largo raggio a Pozzuoli e Bacoli per i carabinieri della locale compagnia nella notte tra sabato e domenica.

Una 41enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata per furto in abitazione. I militari - allertati dal 112 - l’hanno sorpresa in un’abitazione di via Tobruk con del materiale ortopedico appena rubato.

La donna ha agito con un complice che è riuscito a fuggire e sul quale sono in corso indagini.