Ruba capi d'abbigliamento per 600 euro: fermata una 43enne

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È quanto deciso dal Giudice Monocratico Alessandra Farina del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di Vitamaria Pesce 43 enne di Napoli ritenuta responsabile di furto aggravato commesso in mattinata presso il negozio di abbigliamento Globo di Via Pietro Nenni a Mugnano di Napoli.

La 43 enne partenopea difesa dall'avvocato Achille D'Angerio in concorso con altri soggetti non ancora identificati dopo aver reciso il sistema antitaccheggio ed i cartellini di ben 19 capi di abbigliamento perlopiù sportivo per un valore complessivo di circa 600 euro li sottraeva al legittimo proprietario dell'esercizio commerciale che resosi conto del furto allertava il 112.

Una pattuglia di carabinieri della tenenza di Melito ha intercettato e bloccato la donna poco distante dal negozio di abbigliamento ancora in possesso della merce sottratta. Poco distante i militari hanno rinvenuto i cartellini ed il sistema antitaccheggio dei 19 capi di abbigliamento. Ristretta in camera di sicurezza della tenenza di Melito, Vitamaria Pesce si è presentata dinanzi il giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord che ha convalidato l'arresto della donna su cui grava una recidiva reiterata infraquinquennale - con un a media di un furto al mese- che accogliendo l'istanza del difensore ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.