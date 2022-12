Furto in una nota palestra: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Nei paesi vesuviani si aggirerebbe una donna dalla mano lesta che starebbe facendo man bassa di portafogli, borse ed altri oggetti tolti ad altri. È il gestore di una palestra di Portici a denunciare la vicenda rivolgendosi al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli.

Secondo quanto raccontato dall’uomo e da ciò che si vede nelle registrazioni della videosorveglianza, la donna avrebbe colpito lo scorso 7 dicembre proprio in quella palestra. Dopo aver notato dalla strada che l’ingresso non era sorvegliato, la signora si è introdotta all’interno della struttura guardandosi con circospezione per poi andare dietro al bancone della reception prelevando un portafoglio che ha poi portato via con sé.

“Abbiamo segnalato la faccenda alle forze dell’ordine chiedendo di verificare e di indagare.”- ha dichiarato Borrelli- “Il numero di furti è in costante crescita, per questo chiediamo da tempo in nuovo piano sicurezza. È inoltre risaputo che durante il periodo natalizio si registra di consueto un vertiginoso aumento. Ci vogliono la massima attenzione e prudenza.”.