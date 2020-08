Pozzuoli, ondata di furti ai danni di turisti: vittime in lacrime

Preoccupa l'ondata di furti ai danni di turisti che si recano in visita agli scavi di Cuma, a Pozzuoli. Secondo quanto riportato da CronacaFlegrea sono tre gli episodi verificatisi negli ultimi giorni nella cittadina flegrea, sempre con lo stesso modus operandi. I ladri probabilmente seguono l'automobile nel lento (a causa della chiusura del nuovo parcheggio per lavori) avvicinamento alla biglietteria. Quando la famiglia lascia l'abitacolo ed entra nel sito archeologico, i ladri colpiscono mandando in frantumi i vetri e introducendosi nell'abitacolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarebbero state colpite così, nelle ultime ore, una famiglia toscana e una proveniente dalla Lombardia. Il bottino? Bagagli che contengono indumenti, tablet, effetti personali, ma anche tende da campeggio, attrezzatura estiva. Ferie rovinate e un colpo al cuore per le famiglie, colpite nella propria privacy mentre sono in vacanza: alcune fra le vittime non hanno potuto trattenere le lacrime.