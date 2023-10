Furti ai danni di supermercati: bottiglie pregiate e bottiglie di liquore nel mirino

Personale del commissariato di polizia di Pompei, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata su conforme richiesta della Procura della Repubblica oplontina, ha sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari un uomo in quanto gravemente indiziato di una rapina e di tre furti ai danni di supermercati di Pompei.

L'odierno arrestato, infatti, lo scorso 30 agosto, dopo essere stato bloccato dall'addetto alla vigilanza di un supermercato all'uscita delle casse (superate senza effettuare il dovuto pagamento), al fine di assicurarsi il possesso della refurtiva e l'impunità per il furto poco prima commesso, avrebbe spinto violentemente l'addetto alla vigilanza e si sarebbe dato alla fuga, portando con sé la refurtiva.

La persona sottoposta alla misura coercitiva è altresì gravemente indiziata - secondo gli inquirenti - di tre furti, commessi ai danni di un altro supermercato sito in Pompei tra il 15 luglio e il 29 agosto 2023, aggravati dalla violenza sulle cose. L'uomo infatti avrebbe asportato, in più occasioni, generi di lusso, quali bottiglie pregiate e bottiglie di liquore.

"L'attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha permesso di addivenire, con ragionevole certezza, all'identificazione dell'autore dei furti nell'attuale indagato e di cristallizzare gravi indizi di colpevolezza a suo carico, a fronte dei quali è stata richiesta e adottata la misura cautelare personale", si legge nella nota della Procura.