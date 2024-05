In trasferta per rubare in alcuni supermercati: fermata una donna napoletana

Furti nei supermercati da Itri e Sabaudia ad opera di una donna del napoletano. I carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà una 32enne, originaria di Napoli e residente a Villaricca, con precedenti di polizia.

Gli investigatori dell'Arma, come riporta LatinaToday, sono riusciti a risalire alla sua identità e ad accertare la sua responsabilità in merito ad alcuni furti commessi in centri commerciali della provincia pontina. Nel comune di Itri in particolare la donna, lo scorso marzo, era riuscita a portare via dagli scaffali di un noto supermercato, alcune bottiglie di alcolici del valore di circa 200 euro, facendo poi perdere le tracce.

In un'altra occasione aveva invece rubato nel comune di Sabaudia, sempre all'interno di un noto supermercato della città, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Oltre alla denuncia penale la donna rischia anche una misura di prevenzione, come il foglio di via obbligatorio per tre anni, finalizzato proprio a prevenire altri reati commessi nella provincia di Latina.