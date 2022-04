Era il "terrore" delle scuole: ladro seriale finisce in manette

Il9 Aprile 2022, i Carabinieri di Afragola hanno tratto in arresto un 21erne accusato di due furti aggravati consumati all’interno di due istituti scolastici dei Comuni di Afragola e Casoria. L'attività d’indagine ha consentito, attraverso le analisi delle immagini riprodotte dai sistemi di videosorveglianza, di identificare il responsabile.

L’indagato è ritenuto responsabile di furto aggravato di materiale e apparecchiature informatiche utilizzate dagli studenti, creando un notevole danno e disagio sia per il corpo docente che per gli stessi studenti. Dai successivi sviluppi investigativi è emerso che lo scorso 17 marzo, l'indagato era stato già tratto in arresto per un furto commesso in un altro istituto scolastico. Inoltre, all'indagato viene contestato il reato di evasione, in quanto ha commesso i furti mentre era agli arresti domiciliari.

Le indagini sono tuttora in corso, anche attraverso l’esame del DNA, per verificare se l'indagato sia responsabile anche di altri furti presso altri isituti scolastici dove, però, non ci sono telecamere di videosorveglianza. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.