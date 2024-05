Due pregiudicati di 34 e 26 anni sono stati arrestati perchè ritenuti responsabili del furto di Pc avvenuto lo scorso 19 febbraio nell'istituto scolastico Giampaglia-Iaccarino di Ercolano. Le indagini condotte dalla locale Tenenza dei carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del 34enne che, nonostante si trovasse in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione per altra causa, dopo essersi introdotto di notte all'interno della scuola, previa effrazione di alcune porte di accesso, si era reso responsabile del furto di diversi pc ed altri strumenti informatici.

Era ai domiciliari ma andò a rubare in una scuola e in una palestra: in manette