Scavi di Pompei, turista raccoglie sassolini antichi e li nasconde nello zaino

A Ercolano i carabinieri della locale Tenenza – su segnalazione del personale della vigilanza – sono intervenuti negli scavi archeologici. Poco prima un turista – un 55enne canadese – era stato fermato ai varchi di uscita dal sito. Nello zaino una bustina con all’interno dei piccoli sassi.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, passeggiando tra gli antichi sentieri, aveva raccolto dei sassi privi di alcun valore culturale - ma comunque patrimonio non suo - per poi custodirli in una busta. Un gesto che è costato al turista una denuncia per tentato furto di beni culturali.