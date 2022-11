Emergenza furti di ruote a Napoli e in provincia: gli ultimi casi al Vomero e nel nolano

Prosegue senza sosta l'emergenza relativa ai furti di ruote e copertoni a Napoli ed in provincia. Gli ultimi casi in ordine di tempo si sono registrati al Vomero e nel nolano, come denunciato dal parlamentare napoletano Francesco Emilio Borrelli.

Il deputato ha pubblicato sulla sua pagina social alcune foto inviate dai cittadini di auto senza ruote in via De Mura, nel cuore del quartiere collinare, ed in via Boccio a Nola.

Borrelli ha inoltre pubblicato, sempre sulla sua pagina Facebook, il video di un uomo in strada a Pomigliano d'Arco che porta via in maniera fulminea i quattro copricerchi delle ruote di un'auto in sosta: “Come registrato dalle telecamere di sorveglianza, alle prime luci dell’alba, il ladro percorre spedito uno marciapiede di Pomigliano D’arco verso una vettura in sosta dalla quale porterà via i quattro copricerchi delle ruote. Dall’aspetto non è giovanissimo, si guarda intorno mentre mette a segno il colpo e fugge con la refurtiva. Il video recapitatomi da un residente è stato immediatamente trasmesso alle forze dell’ordine affinché il ladro possa essere identificato e possa rispondere immediatamente del reato commesso. Significa anche dare una risposta a quei cittadini che credendo nella giustizia denunciano e forniscono elementi per risalire ai farabutti”.