"Oro Rosso", in due depositi cavi sottratti alla rete ferroviaria: imprenditori nei guai

In occasione del ponte di Ognissanti, che ha determinato un notevole incremento di viaggiatori nelle stazioni di Napoli e provincia, sono stati intensificati i controlli negli scali ferroviari da parte della polfer.

Particolare attenzione è stata posta all’attività di contrasto al fenomeno dei furti di cavi di rame in ambito ferroviario: a seguito di mirati controlli in depositi di materiali ferrosi, i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale hanno proceduto al controllo di 3 depositi e a denunciarne i relativi titolari.

Nell’ambito dei servizi “Oro Rosso” disposti dal Servizio Polizia Ferroviaria su scala nazionale, il 2 novembre a Casandrino in un’area non autorizzata allo stoccaggio di rifiuti sono stati sequestrati 15.000 kg di alluminio, 2.460 kg di cavi in rame guainati di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, e altri cavi in rame guainati per un totale di 650 kg. Il titolare del deposito, un napoletano di 44 anni con precedenti specifici, è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti.

Il 3 novembre poi, a seguito di un controllo presso un deposito sito in San Giuseppe Vesuviano, sono stati rinvenuti 350 kg di cavi di rame dove era impresso il codice di Rete Ferroviaria Italiana.

L'amministratore della ditta, un napoletano 30enne, non ha fornito la documentazione relativa alla tracciabilità di tale materiale ed è stato denunciato per ricettazione e violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti.