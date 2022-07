Sorpresi a rimuovere il catalizzatore dalla marmitta di un’auto: si danno alla fuga ma finiscono contro un muro

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hanno arrestato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento una 35enne del posto.

Insieme ad un complice stava rimuovendo il catalizzatore dalla marmitta di un’auto in sosta. Quando si sono resi conto di essere nei guai, sono risaliti a bordo del loro veicolo e sono fuggiti. Non sono andati lontano perché dopo qualche metro hanno perso il controllo e sono finiti in un muro. Poi contro la pattuglia che li inseguiva.

Chi era alla guida è riuscito a scappare, la donna, invece, è rimasta intrappolata nell’abitacolo. Una volta bloccata, i militari hanno perquisito l’auto e rinvenuto 4 catalizzatori e un flex a batteria.

L’arresto della 35enne è stato convalidato. È ora in carcere a Pozzuoli. Continuano le ricerche del complice.