"E' stato lui a rubarci telefonino e occhiali da sole": 39enne finisce nei guai

In via Cesare Rosaroll c'è stata la segnalazione di una rapina alle forze dell'ordine. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha indicato un uomo, individuandolo come il soggetto ritenuto responsabile, in concorso con altri due cittadini stranieri, del furto dei suoi occhiali da sole.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’indagato che, tuttavia, non è stato trovato in possesso del provento del reato. In quei momenti si è avvicinata agli agenti un’altra persona che, guardando l’indagato, lo ha subito riconosciuto come il presunto responsabile della rapina del suo smartphone subita il giorno precedente sempre nella stessa strada.

Il 39enne mauritano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato sottoposto a fermo di P.G. in quanto gravemente indiziato del reato di rapina e denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal T.N..