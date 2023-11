Furti nelle auto in strada al Vomero, le segnalazioni sui social: "Rubati anche farmaci salvavita e buste della spesa"

Furti all'interno di auto parcheggiate nelle strade del Vomero e dell'Arenella. E' quanto segnalano alcuni residenti dei quartieri collinari sul frequentato gruppo Facebook "Sei del Vomero se...".

"In piazza Arenella, viale Michelangelo ed altre vie si aggirano ladri che aprono le auto, forse con falsi telecomandi, e rubano zaini, borse, spese del macellaio, spese del supermercato e tutto ciò che è in auto. Fate molta attenzione e non lasciate nulla in auto. C'è chi aveva solo medicine salvavita, strumenti medici e altre cose inutili per chi le ha rubate, ma di grande importanza per il danneggiato", scrive un utente in un post, commentato da altri cittadini che segnalano furti simili avvenuti in altre strade collinari.