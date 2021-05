Rione Alto, sorpreso ad armeggiare con cric ed un trapano su un'auto in strada: arrestato

Gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nella notte di giovedì, in via Diamare nella zona del Rione Alto, per la segnalazione di un uomo che armeggiava su un'autovettura in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una persona corrispondente alle descrizioni ricevute che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi, ma è stata raggiunta e bloccata. E' stato accertato che poco prima, utilizzando un cric e un trapano, aveva staccato il catalizzatore dell'auto.

Un 45enne puteolano, con precedenti di polizia, è stato pertanto arrestato per furto aggravato.