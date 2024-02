Furti nelle chiese, anche dei resti di un santo: 27 persone indagate

Ventisette persone sono indagate per furto e ricettazione di opere d'arte da chiese e palazzi storici in varie città d'Italia, tra cui Napoli. Si sarebbero appropriate, secondo gli inquirenti, di quadri, candelabri preziosi e persino di ossa e reliquie di un santo (Sant'Erasmo, dall'omonima chiesa di Gaeta).

A riportare la notizia è il collega di CasertaNews.it, Attilio Nettuno. Tra gli indagati figurano anche diversi ultrasettantenni ed una donna di 90 anni di Arzano.

La struttura della banda

Secondo gli investigatori, gli indagati avrebbero messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere, attiva dal febbraio 2017, finalizzata al furto ed alla ricettazione di opere d'arte da chiese e palazzi storici. A capo ci sarebbero state tre persone, responsabili della pianificazione dei colpi e della gestione della successiva attività illecita. Gli altri avrebbero partecipato per mettere concretamente a segno i furti o ricettare le opere.

Nelle risultanze investigative anche ricettazioni di opere portate via dalle province di Napoli, Latina, Frosinone, Firenze, Bolzano, Roma, Potenza, Avellino, Salerno, Catania e Potenza.