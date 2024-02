Furto e tentato furto al Centro Direzione: guardie giurate bloccano il ladro seriale

Nella serata del 10 febbraio, intorno alle 23, un individuo abilmente attrezzato ha compiuto una serie di azioni delittuose nell'area dell'isola G2. Utilizzando strumenti appropriati, ha aperto un ristorante e perpetrato un furto, portando via una varietà di merce, tra cui vino, liquori, olio, e una somma di denaro destinata alla cassa. Il colpo non si è fermato qui; l'individuo ha proseguito forzando le gettoniere di alcuni distributori automatici di bevande.Con il bottino in mano e il coraggio rinnovato, l'autore è ritornato nella mattinata del giorno successivo, verso le 10:20, tentando di aprire la porta di un bar situato nell'edificio A7.

Tuttavia, stavolta la fortuna gli ha voltato le spalle. Le Guardie Giurate del consorzio Ge.Se.Ce.Di., già sulle sue tracce e pronte ad agire, lo hanno individuato e colto sul fatto.L'uomo, di nazionalità marocchina ma con una padronanza impeccabile della lingua italiana, è stato prontamente bloccato. Nelle sue tasche sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, chiaro segno delle sue intenzioni criminose.Il sospetto è stato consegnato alla polizia di stato, che lo ha condotto in commissariato per procedere secondo le leggi vigenti. La tempestività e la cooperazione tra le autorità di sicurezza hanno impedito ulteriori danni e garantito che il presunto criminale fosse prontamente sottoposto alle opportune misure legali.