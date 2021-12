Tentato furto di catalizzatori in piena notte nel cuore del Vomero: tre arresti

Proseguono a Napoli i furti notturni di catalizzatori dalle auto per estrarre il palladio. In piena notte, nel cuore del Vomero, in via Caldieri, i Carabinieri hanno sorpreso ed arrestato tre persone, tutte già note alle forze dell'ordine.

I militari sono intervenuti mentre uno dei tre, steso sull’asfalto, gambe e piedi che spuntano dal sotto-scocca, stava tagliando il catalizzatore di un’auto. Il 'palo' era a pochi metri, mentre il terzo era nell’abitacolo del veicolo. Nonostante l’occhio attento della vedetta, i Carabinieri della compagnia locale li hanno intercettati e in pochi istanti si sono assicurati che nessuno riuscisse a fuggire.

Coordinate come un unico corpo, più pattuglie hanno tagliato ogni possibile via di fuga e accerchiato i tre, che costretti a capitolare, sono finiti in manette per tentato furto aggravato.