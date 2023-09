Ruba una bici elettrica e la lancia sui poliziotti quando lo scoprono

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, in via Ponti Rossi per un uomo rapinato della propria bici elettrica.

Gli operatori hanno individuato il rapinatore ma quest’ultimo, vistosi scoperto, è sceso dalla bici lanciandola contro un agente per poi tentare invano la fuga a piedi ma, dopo alcuni metri, è stato bloccato e trovato in possesso di un paio di forbici. I poliziotti hanno poi accertato che l’indagato aveva dapprima colpito il proprietario della bicicletta e, successivamente, lo aveva minacciato di morte puntandogli le forbici al collo.

Un 31enne tunisino è stato tratto in arresto per rapina aggravata; inoltre, è emerso che lo stesso, sotto un altro nome, aveva a carico un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso il 5 maggio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali - secondo il quale, il predetto, dovrà espiare la pena residua di 6 mesi di reclusione e provvedere al pagamento di 1100 euro di multa.