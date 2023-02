La banda "della batteria" colpisce ancora: residenti esasperati

Sono esasperati i cittadini di Ercolano che denunciano l'ennesimo furto. Ad essere prese di mira sarebbero le batterie delle auto. L'ennesima segnalazione è stata pubblicata sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli, con tanto di foto.

“Volevo mi aiutasse a diffondere quella che è una situazione che da un pò di tempo si sta verificando ad Ercolano in special modo in via Gramsci. Quasi ogni giorno viene infatti assaltata una autovettura. Stavolta è capitata alla mia. Per rubare una misera batteria, hanno rotto il vetro, aperto il vano motore e tranciato i fili della batteria.

Per "guadagnare" pochi euro hanno fatto un danno non da poco e creato un grande disagio visto che me ne sono accorto solo quando sono andato alla macchina per accompagnare mia figlia a scuola. Ovviamente denuncio l'accaduto ai Carabinieri ma vorrei mi aiutasse a diffondere la conoscenza di questa situazione. Per una "stupida" batteria hanno fatto un danno incredibile visto che ho dovuto chiamare il carro attrezzi (avendo tranciato i cavi non si poteva semplicemente montare la nuova batteria e portare la macchina a montare il vetro rotto). Assurdo.”